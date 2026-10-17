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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر لبيب يكشف أسرار إنجازات يد الأهلي: الخطيب يدعمنا باستمرار

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

أكد ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالاهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، ثم الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد أيام قليلة، يعكس قدرة الفريق على التعامل مع ضغط المباريات.

وقال ياسر لبيب، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "اللاعبون تعبوا في الفترة الماضية، ونحن معتادون على هذا الحمل واللعب تحت الضغوط، بعدما تُوجنا ببرونزية كأس العالم لكرة اليد، ثم شاركنا بعد أيام في دوري أبطال إفريقيا ونجحنا في الفوز باللقب".

وأضاف: "في بطولة العالم حققنا الفوز على أندية كبيرة، ونفتخر بذلك، ورغم أننا جددنا العديد من العناصر في الفريق، فإن المستوى لم يتأثر، ونعتمد على بعض اللاعبين من فريق 2010".

وتابع: "لاعبو قطاع الناشئين أصبحوا تحت أعين الأندية المصرية للاستعانة بهم خلال الفترة الحالية".

وأوضح رئيس جهاز كرة اليد بالأهلي أن دعم مجلس الإدارة يمثل عاملًا مهمًا في تحقيق الإنجازات، قائلًا: "تهنئة محمود الخطيب شرف كبير، ونحن معتادون على ذلك، فهو يتواصل معنا بشكل مستمر بعد أي بطولة لتهنئتنا، ودعم الإدارة خلال الفترة الماضية كان سببًا في تحقيق الإنجازات".

واختتم ياسر لبيب تصريحاته قائلًا: "الأهلي يضم لاعبين وجهازًا فنيًا على مستوى عالٍ، وكل ذلك يؤدي إلى تحقيق الإنجازات والفوز بالبطولات".

الاهلي كرة اليد الدوري

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