طفل أوغندي يقدم لـ محمد الشناوي هدايا تذكارية.. أسطورة في كل مكان

في لفتة تعكس شعبية نجوم النادي الأهلي، أهدى طفل أوغندي محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مجموعة من الهدايا التذكارية.

وحملت الهدايا عبارة «الشناوي أسطورة في كل مكان»، في رسالة تعبر عن تقدير الطفل للحارس الدولي، الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى جماهير الأهلي ومحبيه.

ويحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره القاري بنجاح والمنافسة على لقب البطولة، من خلال تحقيق نتيجة تسهل مهمته في لقاء العودة، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتترقب جماهير الأهلي موقف أفشة من المشاركة في المباراة، بعد ظهوره بشكل مميز في المران الأخير، في ظل سعي الجهاز الفني للاستفادة من جاهزية لاعبيه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المواجهة.