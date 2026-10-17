نقيب الزراعيين يقود قافلة بجنوب سيناء.. ومطالب بإنشاء محطات لتصدير «المجدول والبارحي»

أجرى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين المصريين والعرب، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مزارع وادي الطور بمحافظة جنوب سيناء، على رأس وفد من نقابة المهن الزراعية يضم 30 متخصصًا في مختلف المجالات الزراعية من عدد من محافظات الجمهورية، لتوزيع مستلزمات إنتاج زراعي بالمجان، تشمل المخصبات والأسمدة الورقية والمبيدات ومعالجات الملوحة، بدعم من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.

ورافق نقيب الزراعيين خلال الزيارة المهندس أبو القاسم محمود أبو زيد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، حيث تفقد الوفد المزارع والتقى عددًا من المزارعين، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، ومطالبهم المتعلقة بتطوير منظومة الإنتاج والتسويق، وفي مقدمتها إنشاء محطات لفرز وتعبئة وتغليف تمور المجدول والبارحي، تمهيدًا لتصديرها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير إجراءات دخول العمالة الزراعية اللازمة لدعم النشاط الزراعي والتوسع في المساحات المزروعة.

وأشاد الدكتور سيد خليفة بالمقومات الزراعية التي تمتلكها جنوب سيناء، وبالتوسع في زراعة أصناف النخيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وفي مقدمتها المجدول والبارحي، مؤكدًا حرص النقابة على دعم المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بمزارعي شمال وجنوب سيناء، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج.

وأوضح نقيب الزراعيين أن القافلة تستهدف مساندة مزارعي جنوب سيناء من خلال توفير مستلزمات إنتاج مجانية، تشمل مبيدات حشرية ومخصبات للتربة ومنشطات للنمو، بإجمالي 25 كرتونة تضم خمسة أصناف متنوعة بإجمالي 249 عبوة، مقدمة بدعم من عدد من شركات القطاع الخاص الراعية لنقابة المهن الزراعية، بهدف مساعدة المزارعين على تحسين كفاءة الإنتاج والتعامل مع بعض المشكلات التي تواجه المحاصيل.

وأشار خليفة إلى أن التوسع في زراعة أصناف التمور عالية الجودة يمثل فرصة واعدة لتعزيز مكانة المنتج الزراعي المصري في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أهمية تطوير منظومة ما بعد الحصاد، من خلال إنشاء محطات متخصصة للفرز والتعبئة والتغليف، بما يحافظ على جودة المحصول، ويقلل الفاقد، ويرفع القدرة التنافسية للتمور المصرية، ويدعم فرص التصدير.

من جانبه، أكد المهندس أبو القاسم محمود أبو زيد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن المحافظة تمتلك مقومات واعدة لإحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجهات البحثية والنقابات المهنية والمزارعين، للانتقال من مرحلة الإنتاج التقليدي إلى منظومة زراعية متكاملة تقوم على ترشيد استهلاك المياه، ورفع جودة المحاصيل، وتطوير عمليات الفرز والتعبئة والتسويق، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل للمزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات الزراعية والأسمدة، إلى جانب التوسع في كارت الفلاح للمستحقين، مشيرًا إلى أن طور سيناء تتمتع بفرص واعدة في زراعة نخيل المجدول والمانجو، بما يؤهلها لتعزيز مساهمتها في الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

وشدد أبو زيد على أن مستقبل الزراعة في جنوب سيناء لا يتوقف عند زيادة المساحات المزروعة أو حجم الإنتاج، بل يرتبط بقدرة المزارع على تسويق محصوله وتحقيق قيمة مضافة منه، مؤكدًا أهمية إنشاء محطات متخصصة لتجهيز التمور، وفتح قنوات تسويقية مستقرة أمام المنتجات الزراعية، وتعزيز التعاون مع المنشآت السياحية لتوفير احتياجاتها من المنتجات المحلية، بما يدعم المزارعين ويعزز الاقتصاد المحلي.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، أن النشاط الزراعي بجنوب سيناء يواجه عددًا من التحديات، أبرزها الاعتماد على المياه الجوفية في الري وصعوبات تسويق المنتجات، ما يستدعي تطوير آليات التعاون بين المزارعين والجهات المعنية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المحاصيل المنتجة بالمحافظة.

وأشار شطا إلى إنشاء ثلاث جمعيات تعاونية متخصصة؛ إحداها في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، والثانية في مجال الزيتون، والثالثة في التسويق الزراعي، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية بالمحافظة لفتح قنوات تسويقية للمنتجات المحلية، والاستفادة من الطلب الذي يمكن أن توفره المنشآت السياحية، في ظل ما تمتلكه جنوب سيناء من طاقة فندقية كبيرة.

وأضاف أن الظروف المناخية الجافة في منطقة وادي الطور يمكن الاستفادة منها في تجفيف بعض المحاصيل التي تتناسب طبيعتها مع هذه العملية، بما يسهم في خفض تكاليف التجهيز وتقليل الاعتماد على وسائل التجفيف المستهلكة للطاقة، ويدعم فرص تجهيز المنتجات الزراعية وتسويقها.

تأتي الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى دعم المزارعين بجنوب سيناء، وتعزيز الاستفادة من المقومات الزراعية بالمحافظة، بما يشمل التوسع في المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين منظومة التسويق، بما يحقق تنمية زراعية أكثر استدامة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات .