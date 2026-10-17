قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضمانات موثوقة لوقف الهجمات.. شروط إيرانية جديدة لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
إحالة المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات الإعاقة العقلية إلى المفتي
سعر اليورو والدولار والعملات الأجنبية الآن
الفنية العسكرية تواكب التطور التكنولوجي.. 7 برامج دراسية و32 تخصصًا هندسيًا لتأهيل كوادر القوات المسلحة
الدوري الإنجليزي| بيدرو نيتو يقود تشيلسي لإسقاط إيفرتون بثنائية والصعود للمربع الذهبي
النائب العام لأعضاء النيابة الجدد: كونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة
الكونفدرالية | زيزو يحرز الهدف الثاني لـ الأهلي ضد كيتارا الأوغندي
رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية.. مستقبل القيادة وأمن الخليج ورعاية أسر الشهداء الأبرز
غزة في قلب معركة تكساس.. قسّ ديمقراطي يهدد عرش ترامب ويقلب حسابات الجمهوريين
إخلاء سبيل صاحبة واقعة الاعتداء على صغيرها انتقاما من والده في الجيزة
مدرجة في البورصة الأمريكية| وزيرة الصناعة الكندية: ندرس تأميم شركة ستيلكو للصلب
ردا على الادعاءات.. القومي لحقوق الإنسان يتفقد أوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقيب الزراعيين يقود قافلة بجنوب سيناء.. ومطالب بإنشاء محطات لتصدير «المجدول والبارحي»

خلال زيارة نقيب الزراعيين لجنوب سيناء
خلال زيارة نقيب الزراعيين لجنوب سيناء
ايمن محمد

 أجرى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين المصريين والعرب، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مزارع وادي الطور بمحافظة جنوب سيناء، على رأس وفد من نقابة المهن الزراعية يضم 30 متخصصًا في مختلف المجالات الزراعية من عدد من محافظات الجمهورية، لتوزيع مستلزمات إنتاج زراعي بالمجان، تشمل المخصبات والأسمدة الورقية والمبيدات ومعالجات الملوحة، بدعم من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.

ورافق نقيب الزراعيين خلال الزيارة المهندس أبو القاسم محمود أبو زيد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، حيث تفقد الوفد المزارع والتقى عددًا من المزارعين، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، ومطالبهم المتعلقة بتطوير منظومة الإنتاج والتسويق، وفي مقدمتها إنشاء محطات لفرز وتعبئة وتغليف تمور المجدول والبارحي، تمهيدًا لتصديرها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير إجراءات دخول العمالة الزراعية اللازمة لدعم النشاط الزراعي والتوسع في المساحات المزروعة.

وأشاد الدكتور سيد خليفة بالمقومات الزراعية التي تمتلكها جنوب سيناء، وبالتوسع في زراعة أصناف النخيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وفي مقدمتها المجدول والبارحي، مؤكدًا حرص النقابة على دعم المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بمزارعي شمال وجنوب سيناء، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج.

وأوضح نقيب الزراعيين أن القافلة تستهدف مساندة مزارعي جنوب سيناء من خلال توفير مستلزمات إنتاج مجانية، تشمل مبيدات حشرية ومخصبات للتربة ومنشطات للنمو، بإجمالي 25 كرتونة تضم خمسة أصناف متنوعة بإجمالي 249 عبوة، مقدمة بدعم من عدد من شركات القطاع الخاص الراعية لنقابة المهن الزراعية، بهدف مساعدة المزارعين على تحسين كفاءة الإنتاج والتعامل مع بعض المشكلات التي تواجه المحاصيل.

وأشار خليفة إلى أن التوسع في زراعة أصناف التمور عالية الجودة يمثل فرصة واعدة لتعزيز مكانة المنتج الزراعي المصري في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أهمية تطوير منظومة ما بعد الحصاد، من خلال إنشاء محطات متخصصة للفرز والتعبئة والتغليف، بما يحافظ على جودة المحصول، ويقلل الفاقد، ويرفع القدرة التنافسية للتمور المصرية، ويدعم فرص التصدير.

من جانبه، أكد المهندس أبو القاسم محمود أبو زيد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن المحافظة تمتلك مقومات واعدة لإحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجهات البحثية والنقابات المهنية والمزارعين، للانتقال من مرحلة الإنتاج التقليدي إلى منظومة زراعية متكاملة تقوم على ترشيد استهلاك المياه، ورفع جودة المحاصيل، وتطوير عمليات الفرز والتعبئة والتسويق، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل للمزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات الزراعية والأسمدة، إلى جانب التوسع في كارت الفلاح للمستحقين، مشيرًا إلى أن طور سيناء تتمتع بفرص واعدة في زراعة نخيل المجدول والمانجو، بما يؤهلها لتعزيز مساهمتها في الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

وشدد أبو زيد على أن مستقبل الزراعة في جنوب سيناء لا يتوقف عند زيادة المساحات المزروعة أو حجم الإنتاج، بل يرتبط بقدرة المزارع على تسويق محصوله وتحقيق قيمة مضافة منه، مؤكدًا أهمية إنشاء محطات متخصصة لتجهيز التمور، وفتح قنوات تسويقية مستقرة أمام المنتجات الزراعية، وتعزيز التعاون مع المنشآت السياحية لتوفير احتياجاتها من المنتجات المحلية، بما يدعم المزارعين ويعزز الاقتصاد المحلي.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، أن النشاط الزراعي بجنوب سيناء يواجه عددًا من التحديات، أبرزها الاعتماد على المياه الجوفية في الري وصعوبات تسويق المنتجات، ما يستدعي تطوير آليات التعاون بين المزارعين والجهات المعنية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المحاصيل المنتجة بالمحافظة.

وأشار شطا إلى إنشاء ثلاث جمعيات تعاونية متخصصة؛ إحداها في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، والثانية في مجال الزيتون، والثالثة في التسويق الزراعي، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية بالمحافظة لفتح قنوات تسويقية للمنتجات المحلية، والاستفادة من الطلب الذي يمكن أن توفره المنشآت السياحية، في ظل ما تمتلكه جنوب سيناء من طاقة فندقية كبيرة.

وأضاف أن الظروف المناخية الجافة في منطقة وادي الطور يمكن الاستفادة منها في تجفيف بعض المحاصيل التي تتناسب طبيعتها مع هذه العملية، بما يسهم في خفض تكاليف التجهيز وتقليل الاعتماد على وسائل التجفيف المستهلكة للطاقة، ويدعم فرص تجهيز المنتجات الزراعية وتسويقها.

تأتي الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى دعم المزارعين بجنوب سيناء، وتعزيز الاستفادة من المقومات الزراعية بالمحافظة، بما يشمل التوسع في المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين منظومة التسويق، بما يحقق تنمية زراعية أكثر استدامة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات .

جنوب سيناء نقيب الزراعيين الطور نقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

عبد الرحمن مستشار وزير المالية

علاء عبد الرحمن لراديو النيل: خفض الدين 16% خلال السنوات الماضية يدعم رفع تصنيف مصر الائتماني

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

جانب من الاجتماع

«المواصفات والجودة» توقع بروتوكول تعاون مع «PhotonX» لدعم اختبارات المنتجات الصناعية

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد