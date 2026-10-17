أعلن حزب حماة الوطن عن تعيين الكاتب الصحفي محمد يحيى أمينًا مساعدًا لأمانة الشئون الرياضية بحزب حماة الوطن، في إطار دعم منظومة العمل الحزبي وتفعيل دور الأمانة في تطوير الأنشطة الرياضية وتعزيز التواصل مع الشباب والرياضيين.

تغييرات حزب حماة الوطن

ويأتي التعيين في سياق اهتمام حزب حماة الوطن بتوسيع المشاركة في العمل العام، والاستفادة من الكوادر القادرة على المساهمة في تنفيذ خطط الأمانات النوعية، بما يدعم دور الرياضة في بناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب.

ومن المنتظر أن تسهم أمانة الشئون الرياضية في دعم المبادرات والأنشطة التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز اكتشاف المواهب، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي بين الشباب.

تنمية قدرات الشباب وترسيخ قيم الانضباط

وأكد محمد يحيى أن توليه هذه المسؤولية يمثل دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت إحدى الأدوات المهمة لبناء الإنسان، وتنمية قدرات الشباب، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية.

وأضاف يحيى أن أمانة الشئون الرياضية بحزب حماة الوطن تستهدف العمل على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في توسيع قاعدة المشاركة بين الشباب، واكتشاف المواهب الواعدة، وتعزيز التواصل مع مختلف الكيانات الرياضية، بما يدعم جهود الدولة في الاهتمام بالشباب والاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود خلال الفترة المقبلة لوضع رؤى ومبادرات قابلة للتنفيذ، تستجيب لاحتياجات الشباب والرياضيين، وتسهم في نشر الثقافة الرياضية، مؤكدًا حرصه على العمل بروح الفريق والمشاركة الفعالة في تنفيذ توجهات الحزب بما يخدم المجتمع ويعزز دور الرياضة في بناء أجيال قادرة على العطاء.