برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن بناء الإنسان وحماية الدولة ركيزتان أساسيتان لمستقبل مصر

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حملت رسائل وطنية واستراتيجية مهمة، عكست رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وإعداد قيادات مؤهلة، والحفاظ على قوة المؤسسات الوطنية، بالتوازي مع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح النائب الدكتور احمد السبكي، أن حديث الرئيس السيسي عن إعداد الكوادر وتأهيل القيادات يعكس إدراكا لأهمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الحقيقية لبناء الدول، مؤكدا أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بقدرتها على إعداد أجيال تمتلك العلم والكفاءة والوعي والمسؤولية.

وأضاف ا الدكتور أحمد السبكى عضو مجلس النواب أن رسائل الرئيس تؤكد أهمية التكامل بين بناء المؤسسات وتنمية قدرات الإنسان المصري، مشيرا إلى أن تطوير قطاعي الصحة والتعليم يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الوطن، وأن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الطبية يأتيان ضمن الأولويات التي تتطلب استمرار العمل والتطوير.

وأشار السبكي إلى أن تأكيد الرئيس على أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، ويؤكد الترابط بين الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات تستوجب تعزيز التنسيق والتضامن والحفاظ على استقرار الدول ومقدرات شعوبها.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيا مجتمعيا بحجم التحديات، وتكاتفا بين مؤسسات الدولة والمواطنين، مع استمرار العمل على تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات وتعزيز مسارات التنمية، باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.

وأكد أن الاستثمار في الإنسان، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وصون الأمن القومي، تمثل أسسا مترابطة لبناء مستقبل أكثر استقرارا وقدرة على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي شعبها وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على مواصلة البناء والتنمية.