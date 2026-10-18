متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للمعلمين

احتفل متحف شرم الشيخ باليوم العالمي للمعلمين، وذلك عبر تكريم عدد من قيادات المعلمين تقديراً لجهودهم في مايقدومنه من تربية وتعليم للطلاب لإخراج أجيال المستقبل.

متحف شرم الشيخ



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الاحتفالية تؤكد على عمق التعاون والشراكة بين المتحف والمعلمين، عبر استعراض دور المتاحف في دعم العملية التعليمية، عبر توظيف المقتنيات الأثرية في تبسيط المحتوى الدراسي.

تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.

