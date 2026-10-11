متحف شرم الشيخ يحتفل بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة

نظم متحف شرم الشيخ تجربة تفعالية تحت عنوان "ثلاثة ألوان ..قصة واحدة" وذلك بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، لتكشف من خلالها كيف يمكن أن تحمل ألوان العلم المصري معانى انسانية تتجاوز حدود الزمن.

متحف شرم الشيخ



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن اللون الأحمر يرمز إلى التضحية من أجل حماية الوطن، والأسود رمز الصمود والإدارة، والأبيض رمز السلام والحياة.

تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.

