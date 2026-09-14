سيناء حكاية أرض ورشة تعليمية فى متحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ ورشة تعليمية تحت عنوان "سيناء حكاية أرض"، لتكشف وتبوح عن أسرار سيناء وطبيعتها وتكويناتها الجيولوجية وجبالها ووديانها.

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة التعليمية تضمنت أيضًا الحديث عن البيئة البحرية والشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال فنية لمجسم جماعي لسيناء يعبر عن علاقة الإنسان والطبيعة والتراث.

متحف شرم الشيخ

تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.

