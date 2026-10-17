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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس قطاع العمليات بالإسعاف: كل ثانية تفرق في إنقاذ حياة المريض

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسن درويش، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية، أن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة والتنسيق مع المستشفيات يسهمان في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وزيادة فرص حصولهم على العلاج المناسب في الوقت الملائم.

وأوضح درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ست ستات»، المذاع على قناة DMC، أن دور سيارة الإسعاف لا يقتصر على نقل المريض أو المصاب إلى المستشفى، بل يشمل التنسيق المسبق مع أقرب مستشفى مناسب للحالة، لتجهيز الأطقم الطبية والإمكانات اللازمة واستقبال الحالة فور وصولها.

وأضاف أن التنسيق يتم بصورة لحظية خلال نقل المريض أو المصاب، بما يساعد على تسريع إجراءات الاستقبال وبدء تقديم الرعاية الطبية اللازمة، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأشار رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية إلى أهمية التنسيق في حوادث الطرق والحوادث الكبرى التي تسفر عن أعداد كبيرة من المصابين، موضحًا أن هذه الحالات تتطلب توزيع المصابين على المستشفيات وفقًا لطبيعة الإصابات والإمكانات الطبية المتاحة.

وأوضح أن منظومة الإسعاف تنسق بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، للاستفادة من الإمكانات المتوفرة وتوجيه الحالات الطارئة إلى المنشآت القادرة على تقديم الرعاية المناسبة.

وأكد درويش أن دور الهيئة يشمل أيضًا التنسيق لنقل الحالات بين المستشفيات، بعد تحديد الأماكن المتاحة لاستقبالها، بما يساعد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين.

واختتم بالتأكيد على أهمية التكامل بين هيئة الإسعاف والمنشآت الصحية، لضمان سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ وتقليل الوقت اللازم لوصول المرضى والمصابين إلى الرعاية الطبية المناسبة.

الدكتور حسن درويش هيئة الإسعاف المصرية سيارة الإسعاف

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