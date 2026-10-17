قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية خلية حلوان
نموذج 8 واستكمال الأدوار.. 5 ملفات على طاولة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
بكري: جلسة البرلمان هدفها تفويض الرئيس السيسي بتحريك القوات المسلحة في مكان وإطار محدد للدفاع عن السعودية
أهلها معروفين بالكرم.. مكانة مصر الاقتصادية في قصة سيدنا يوسف
حمزة عبد الكريم يقود برشلونة أتلتيك للفوز على أوتيبو في الدوري الإسباني
بكري: لا يوجد شرط أن يكون رئيس مصر القادم خريج الأكاديمية العسكرية والدستور لا يمنع ترشح أي مواطن
لامين يامال يقود برشلونة للتفوق على ريال بيتيس 2-1 في الشوط الأول
الرئيس السيسي لا يمنع.. بكري: الدستور يعطي الحق لأي مواطن في الترشح لانتخابات الرئاسة
سعر انبوبة الغاز اليوم
رجل استثنائي.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي حقق معجزة على أرض الواقع خلال حكم مصر
مصطفى بكري: الرئيس السيسي رجل صادق ويحترم الدستور والشعب
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يريد ترسيخ مفهوم احترام إرادة الشعب المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: جوجل رفضت إطلاق اسمي على المحيط الأطلسي.. ردوا بغضب وقالولي «اكتفينا»

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفض شركة جوجل مقترحًا قال إنه قدمه لإطلاق اسمه على أحد المحيطات، مشيرًا إلى أن ممثلي الشركة أبدوا استياءهم من الفكرة، وردوا عليه بعبارة: «لقد اكتفينا، هذا يكفي، لن نفعل المزيد».

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، السبت، قال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، الجمعة، إنه اقترح على ممثلي شركة جوجل تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ إلى «محيط ترامب»، في خطوة وصفها بأنها ليست أسوأ أفكاره، رغم رفض الشركة المزعوم.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أرسل إلى الشركة خريطة تحمل اسم «محيط ترامب»، لكن ممثليها رفضوا المقترح، مبررين موقفهم بأن المحيطات تختلف عن المسطحات المائية الأخرى، نظرًا إلى امتدادها عبر حدود دول عديدة، وهو ما يجعل تغيير أسمائها أمرًا مختلفًا عن تغيير أسماء مناطق جغرافية تقع ضمن نطاق دولة واحدة.

ونقل ترامب عن ممثلي الشركة قولهم: «سيدي، لا يمكننا فعل ذلك. المحيطات مختلفة، فهي تغطي العديد من الدول، ولا يمكننا تنفيذ هذا الأمر».

وأشار ترامب إلى أنه كان يمزح هذه المرة، لكنه أضاف أن الفكرة ليست الأسوأ التي طرحها، في تصريحات تأتي ضمن سلسلة من المقترحات التي أثارها بشأن تغيير أسماء معالم جغرافية.

وسبق لترامب أن أصدر أمرًا تنفيذيًا في يناير 2025 بتغيير الاسم الأمريكي الرسمي لخليج المكسيك إلى «خليج أمريكا»، كما أعلن في أغسطس 2026 تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، وفقًا للتقارير المنشورة. واعتمدت خرائط جوجل هذه التسميات للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل المحادثة المزعومة بين ترامب وممثلي جوجل لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، ولم يتضح ما إذا كانت الشركة قد أجرت بالفعل هذه المناقشة معه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتعكس الواقعة استمرار الجدل حول محاولات تغيير أسماء المعالم الجغرافية، وما تثيره من تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين القرارات السيادية والتسميات المستخدمة دوليًا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة جوجل وكالة الأنباء الألمانية ترامب ولاية جورجيا محيط ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

احمد بلال

تدخل الجنة مستريح.. رد فعل غير متوقع من أحمد بلال بعد فوز الزمالك

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

«الذوق العام.. رُقِيُّ السلوك وجمالُ الأخلاق» موضوع خطبة الجمعة القادمة

لحوم صكوك الأضاحي

الأوقاف توزع 200 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

دار الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم استقلال الذمة المالية بين الزوجين

بالصور

بفستان قصير فضي.. إنجي وجدان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

بتمشى على الحيط والجو.. المواصفات الكاملة للسيارة الصاروخية تسلا رودستر

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

بشراشيب لامعة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

أسعار بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011 المستعملة في مصر

بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد