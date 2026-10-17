ترامب: جوجل رفضت إطلاق اسمي على المحيط الأطلسي.. ردوا بغضب وقالولي «اكتفينا»

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفض شركة جوجل مقترحًا قال إنه قدمه لإطلاق اسمه على أحد المحيطات، مشيرًا إلى أن ممثلي الشركة أبدوا استياءهم من الفكرة، وردوا عليه بعبارة: «لقد اكتفينا، هذا يكفي، لن نفعل المزيد».

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، السبت، قال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، الجمعة، إنه اقترح على ممثلي شركة جوجل تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ إلى «محيط ترامب»، في خطوة وصفها بأنها ليست أسوأ أفكاره، رغم رفض الشركة المزعوم.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أرسل إلى الشركة خريطة تحمل اسم «محيط ترامب»، لكن ممثليها رفضوا المقترح، مبررين موقفهم بأن المحيطات تختلف عن المسطحات المائية الأخرى، نظرًا إلى امتدادها عبر حدود دول عديدة، وهو ما يجعل تغيير أسمائها أمرًا مختلفًا عن تغيير أسماء مناطق جغرافية تقع ضمن نطاق دولة واحدة.

ونقل ترامب عن ممثلي الشركة قولهم: «سيدي، لا يمكننا فعل ذلك. المحيطات مختلفة، فهي تغطي العديد من الدول، ولا يمكننا تنفيذ هذا الأمر».

وأشار ترامب إلى أنه كان يمزح هذه المرة، لكنه أضاف أن الفكرة ليست الأسوأ التي طرحها، في تصريحات تأتي ضمن سلسلة من المقترحات التي أثارها بشأن تغيير أسماء معالم جغرافية.

وسبق لترامب أن أصدر أمرًا تنفيذيًا في يناير 2025 بتغيير الاسم الأمريكي الرسمي لخليج المكسيك إلى «خليج أمريكا»، كما أعلن في أغسطس 2026 تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، وفقًا للتقارير المنشورة. واعتمدت خرائط جوجل هذه التسميات للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل المحادثة المزعومة بين ترامب وممثلي جوجل لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، ولم يتضح ما إذا كانت الشركة قد أجرت بالفعل هذه المناقشة معه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتعكس الواقعة استمرار الجدل حول محاولات تغيير أسماء المعالم الجغرافية، وما تثيره من تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين القرارات السيادية والتسميات المستخدمة دوليًا.