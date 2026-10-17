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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار داخل مخزن ذخيرة للجيش السوداني.. والقوات المختصة تحتوى الموقف

انفجار داخل مخزن ذخيرة للجيش السوداني
انفجار داخل مخزن ذخيرة للجيش السوداني
القسم الخارجي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، السبت، وقوع انفجار داخل أحد مخازن الذخائر التابعة لسلاح الأسلحة والذخائر، مؤكدة نجاح القوات المختصة في احتواء الموقف وتأمين المنطقة المحيطة بالموقع.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان توضيحي صادر عن الناطق الرسمي باسمها، إن الانفجار وقع خلال ساعات عصر السبت داخل أحد مخازن الذخائر، أعقبته انفجارات محدودة، نتيجة احتكاك بعض الذخائر الموجودة داخل المخزن.

وأكد البيان أن الجهات المعنية تمكنت من السيطرة على الموقف بالكامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة، دون أن يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار المادية أو وقوع إصابات بشرية.

يأتي الإعلان في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المعقدة التي يشهدها السودان، مع تواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، وما ترتب عليه من تداعيات أمنية وإنسانية واسعة.

وتكتسب حوادث الانفجار داخل مخازن الذخائر أهمية خاصة، نظرًا إلى المخاطر التي قد تنجم عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة، فضلًا عن احتمالات امتداد آثار الانفجارات إلى المناطق المحيطة، بحسب طبيعة الموقع وحجم المخزون الموجود داخله.

ويؤكد إعلان القوات المسلحة احتواء الحادث أهمية الإجراءات المتخذة لتأمين المنشآت العسكرية والتعامل مع الطوارئ المرتبطة بتخزين الذخائر، بما يحد من احتمالات وقوع أضرار إضافية أو تهديد سلامة الأفراد والمنشآت القريبة.

القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية السودان انفجار مخازن الذخائر سلاح الأسلحة والذخائر المسلحة السودانية

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