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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم 


كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احيانا، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الجديدة 29 17

6 اكتوبر 30 18

بنهــــا 28 17

دمنهور 28 18

وادى النطرون 29 18

كفر الشيخ 27 18

بلطيم 27 18

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 17

طنطا 28 18

دمياط 25 21

بورسعيد 25 21

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 30 20

نخل 27 13

كاترين 24 10

الطور 30 21

طابا 28 17

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 31 21

الاسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 25 18

السلوم 25 17

سيوة 28 15

رأس غارب 30 22

سفاجا 30 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 33 24

حلايب 31 23

أبو رماد 34 23

مرسى حميرة 32 24

أبرق 34 23

جبل علبة 34 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 29 16

بني سويف 29 17

المنيا 30 16

أسيوط 30 16

سوهاج 31 18

قنا 33 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 21

الوادى الجديد 32 20

أبوسمبل 34 20
 

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