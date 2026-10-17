السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا بحق 5 مواطنين في قضايا إرهاب واعتداء على الأمن

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق خمسة مواطنين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن، واستهداف مقار أمنية ومركبات أمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، إلى جانب حيازة الأسلحة والذخيرة الحية وتوفير الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية، فإن المدانين ارتكبوا جرائم وصفتها السلطات بأنها تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، وتتضمن الاعتداء على رجال الأمن والمنشآت الأمنية، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم لتمويل أنشطة إرهابية وتنفيذ عمليات داخل البلاد.

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة بالقضايا، قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، التي نظرت في الاتهامات والأدلة المقدمة، وأصدرت أحكامها بحقهم وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة.

وأضافت الوزارة أن الأحكام اكتسبت الصفة النهائية بعد استكمال مراحل التقاضي والتصديق عليها وفق الإجراءات النظامية، قبل صدور الأوامر بتنفيذها. وأكدت أن تنفيذ الأحكام يأتي في إطار تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم التي تستهدف أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت وزارة الداخلية السعودية على حرص الدولة على حماية أمنها الوطني، والتصدي لكل من يشارك في أنشطة إرهابية أو يقدم دعمًا ماليًا أو لوجستيًا لها، مؤكدة أن الجهات المختصة مستمرة في ملاحقة المتورطين في الجرائم التي تهدد أمن البلاد واستقرارها.

وتعكس القضية تشدد السلطات السعودية في التعامل مع الجرائم المصنفة إرهابية، لا سيما تلك المرتبطة باستهداف رجال الأمن والمنشآت الحيوية، واستخدام الأسلحة في تنفيذ اعتداءات داخل المملكة.