استخدامات تفل القهوة.. طرق عملية للاستفادة منه في المنزل والحديقة

يتخلص عدد كبير من الأشخاص من تفل القهوة أو بقايا البن ويتم القائهافي القمامةفي حين أن متعددة الاستخدامات المنزلية والزراعية، بداية من تحسين خصائص التربة، مرورًا بالعناية بالبشرة، وصولًا إلى بعض الاستخدامات المرتبطة بمكافحة الآفات والتعامل مع الجليد خلال فصل الشتاء.



وفيما يلي أبرز الاستخدامات العملية لتفل القهوة، وكيفية الاستفادة منه بطرق بسيطة وفقا لما ذكره موقع

سماد طبيعي للنباتات

يمكن الاستفادة من تفل القهوة المستعمل في العناية بالتربة وتحسين خصائصها، إذ يحتوي على عناصر غذائية مهمة، من بينها النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور، وهي عناصر يحتاج إليها النبات للنمو.

ويمكن توزيع كميات مناسبة من تفل القهوة على التربة للمساعدة في تحسين بنيتها، وتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، إلى جانب دعم التهوية وتحسين تصريف المياه في بعض أنواع التربة ومع ذلك، يُفضل استخدام تفل القهوة باعتدال، وخلطه بالتربة أو إضافته إلى السماد العضوي بدلًا من وضع طبقة سميكة منه مباشرة حول النباتات، لأن الإفراط في استخدامه قد يؤثر سلبًا في نموها.

العناية بالبشرة وتقشير الجسم

يدخل تفل القهوة في بعض وصفات العناية المنزلية بالبشرة، بفضل قوامه الحبيبي الذي يمكن الاستفادة منه في تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة من سطحه.

ويمكن مزجه بكمية مناسبة من أحد الزيوت الطبيعية للحصول على خليط يُستخدم في تقشير الجسم، مع تدليك البشرة برفق بحركات دائرية، ثم غسلها جيدًا بالماء كما قد يساعد التدليك على تنشيط الدورة الدموية بصورة مؤقتة، وتحسين ملمس الجلد، لكنه لا يُعد علاجًا لحب الشباب أو المشكلات الجلدية الأخرى.

وينبغي الانتباه إلى أن حبيبات تفل القهوة قد تكون خشنة على البشرة الحساسة، لذلك يُفضل تجنب استخدامها على الوجه أو الجلد الملتهب أو المصاب بالجروح، لتفادي التهيج والخدوش.

مكافحة الآفات بالحدائق

يُستخدم تفل القهوة أحيانًا ضمن الطرق المنزلية لمحاولة الحد من اقتراب بعض الآفات من النباتات، إذ يلجأ بعض أصحاب الحدائق إلى نثره حول الأحواض الزراعية للمساعدة في إبعاد القواقع والحلزونات وبعض الحشرات.

كما يستخدمه البعض لمحاولة منع القطط والأرانب من العبث بالتربة أو الاقتراب من النباتات المزروعة.

لكن هذه الطريقة ليست وسيلة مضمونة لمكافحة الآفات، كما أن تأثير تفل القهوة يختلف باختلاف نوع الكائن والظروف المحيطة. ويجب تجنب ترك كميات كبيرة منه في أماكن يمكن للحيوانات الأليفة الوصول إليها أو تناولها، لأن القهوة تحتوي على الكافيين الذي قد يكون سامًا للحيوانات.



استخدام تفل القهوة للتعامل مع الجليد

لا تقتصر استخدامات تفل القهوة على الزراعة والعناية الشخصية، إذ يمكن الاستفادة منه أيضًا في بعض الظروف الشتوية، خاصة عند تراكم الجليد على الممرات والأرصفة.

ويساعد القوام الخشن لتفل القهوة في زيادة الاحتكاك على الأسطح الزلقة، وهو ما قد يقلل من احتمالات الانزلاق عند السير عليها.

كذلك، يمكن للونه الداكن أن يساعد على امتصاص قدر أكبر من أشعة الشمس، بما قد يساهم في تسريع ذوبان الثلوج والجليد عند توافر أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة نسبيًاومع ذلك، تفل القهوة ليس بديلًا مضمونًا لمواد إزالة الجليد، ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده لتأمين الممرات شديدة الانزلاق.