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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لا تتخلص منها سريعًا.. استخدامات غير متوقعة لتفل القهوة داخل المنزل

لا تتخلص منها سريعًا.. استخدامات غير متوقعة لتفل القهوة داخل المنزل
لا تتخلص منها سريعًا.. استخدامات غير متوقعة لتفل القهوة داخل المنزل
ولاء عادل

تحول تفل القهوة في السنوات الأخيرة من مجرد مخلفات يتم التخلص منها بعد إعداد المشروب إلى مادة تحظى باهتمام متزايد في الاستخدامات المنزلية، إذ يلجأ البعض إلى إعادة استخدامها في التخلص من الروائح غير المرغوبة وتنظيف بعض الأسطح، إلى جانب توظيفها في عدد من الأفكار المنزلية الصديقة للبيئة.

ومن بين الاستخدامات المتداولة وضع بقايا القهوة في الحمام بهدف المساعدة في الحد من الروائح الكريهة، إلا أن استخدامها داخل المرحاض أو أنابيب الصرف تحديدًا تحتاج إلى بعض الحذر، لأن تراكم الحبيبات قد يؤدي إلى مشكلات في الصرف بدلًا من تحسينه، وفقًا لما نشره موقع Cronista.

هل تساعد بقايا القهوة على التخلص من روائح الحمام؟

تفل القهوة من المواد التي يرتبط بها عدد من الاستخدامات المنزلية المتعلقة بامتصاص الروائح، ولذلك يستخدمها البعض في أماكن مختلفة داخل المنزل، خاصة المناطق التي قد تتراكم فيها الروائح غير المرغوبة.

وقد يلجأ بعض الأشخاص إلى وضع كمية من بقايا القهوة المجففة في وعاء مفتوح داخل الحمام، باعتبارها وسيلة منزلية بسيطة للمساعدة في تحسين رائحة المكان.

لكن هذه الطريقة لا تعد بديلًا عن تنظيف الحمام بصورة منتظمة أو معالجة مصدر الرائحة، خاصة إذا كانت المشكلة مرتبطة بمواسير الصرف أو تسرب المياه أو تراكم المخلفات.

هل يمكن وضع تفل القهوة داخل المرحاض؟

رغم انتشار نصائح منزلية تدعو إلى إلقاء بقايا القهوة داخل المرحاض أو البالوعة بصورة دورية، فإن التعامل معها بهذه الطريقة ليس الخيار الأفضل دائمًا.

فحبيبات القهوة لا تذوب في المياه بسهولة، وقد تتجمع مع مواد أخرى داخل أنابيب الصرف، وهو ما قد يزيد احتمالات الانسداد، خصوصًا في المواسير الضيقة أو التي تعاني بالفعل من تراكم الرواسب.

لذلك، لا ينبغي اعتبار تفل القهوة وسيلة لتنظيف أنابيب الصرف أو إزالة الانسدادات، كما لا يُنصح بالاعتماد عليه بدلًا من وسائل التنظيف والصيانة المخصصة لذلك.

استخدامات أخرى لبقايا القهوة في المنزل

بعيدًا عن المرحاض والصرف، يمكن إعادة الاستفادة من تفل القهوة في عدد من الاستخدامات المنزلية، خاصة بعد تجفيفه جيدًا.

ومن الأفكار الشائعة:

  • وضع كمية صغيرة منه في وعاء للمساعدة في تقليل بعض الروائح غير المرغوبة.
  • الاستفادة منه ضمن بعض الاستخدامات المتعلقة بإعادة تدوير المخلفات العضوية.
  • استخدامه في بعض تطبيقات العناية بالنباتات والتربة وفق نوع النبات وطبيعة التربة.
  • إدخاله في بعض الوصفات المنزلية الخاصة بإعادة استخدام المخلفات العضوية بدلًا من التخلص منها.

وتختلف فاعلية هذه الاستخدامات من حالة إلى أخرى، لذلك من الأفضل التعامل معها باعتبارها طرقًا لإعادة الاستفادة من المخلفات، وليس بدائل مؤكدة لمنتجات التنظيف أو الصيانة.

لماذا يزداد الاهتمام بإعادة استخدام القهوة؟

لا يقتصر الاهتمام ببقايا القهوة على الاستخدامات المنزلية فقط، بل يرتبط أيضًا بتزايد الدعوات إلى تقليل الهدر وإعادة استخدام المخلفات العضوية بدلًا من التخلص منها مباشرة.

وتنتج الأسر كميات كبيرة من بقايا القهوة يوميًا، ما يجعل إعادة استخدامها في أغراض مختلفة فكرة جذابة لمن يبحثون عن طرق بسيطة لتقليل النفايات المنزلية.

كما أن إعادة توظيف هذه المخلفات قد تساعد على تقليل الاعتماد على بعض المنتجات المخصصة للاستخدامات البسيطة، لكن ذلك لا يعني أن كل وصفة منزلية متداولة آمنة أو فعالة.

نصيحة مهمة قبل استخدام تفل القهوة في الصرف

إذا كان الهدف هو تنظيف المرحاض أو التخلص من مشكلة في الصرف، فمن الأفضل عدم الاعتماد على تفل القهوة كحل أساسي.

أما إذا كان الهدف هو الاستفادة من بقايا القهوة، فيمكن تجفيفها وإعادة استخدامها في تطبيقات منزلية مناسبة، مع تجنب إلقائها بكميات داخل المرحاض أو الأحواض حتى لا تتحول محاولة الاستفادة منها إلى مشكلة انسداد في أنابيب الصرف.

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