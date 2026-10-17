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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفد جامعة الأزهر يزور جامعة «كازان» في تتارستان لبحث التعاون العلمي المشترك.. صور

وفد جامعة الأزهر يزور جامعة «كازان» في تتارستان لبحث التعاون العلمي المشترك
وفد جامعة الأزهر يزور جامعة «كازان» في تتارستان لبحث التعاون العلمي المشترك
محمد شحتة

أجرى وفد جامعة الأزهر إلى روسيا سلسلة زيارات أكاديمية إلى جامعتَي «كازان الفيدرالية» و «كازان الطبية الحكومية»؛ وذلك في إطار تعزيز التواصل العلمي واستكشاف فرص التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

والتقى وفد جامعة الأزهر خلال زيارته إلى جامعة كازان الطبية الحكومية عميدَ الكلية المعنية بالدراسات الدولية ورئيس قسم التعليم الدولي، حيث تناول اللقاء: بحث أطر التعاون الأكاديمي، وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية، وإمكانات تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، والإفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي والابتكار.

زيارة وفد جامعة الأزهر إلى تتارستان

واطَّلع الوفد الذي ضم: الدكتور ياسر حلمي مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد منصور، نائب مدير المركز للعلاقات الدولية والدكتور عمر بسيوني، عضو المركز في جولة ميدانية على متحف جامعة كازان وتاريخها الأكاديمي، ومتحف جامعة كازان الطبية وتاريخها العلمي والطبي، باعتبارها واحدة من الجامعات التي حصل أحد أساتذتها على جائزة نوبل في الطب وهو البروفيسور «ميلوسلافيسكي» وهو من أوجد العلاقة بين تضخم الغدة الدرقية ونقص اليود في الطعام.

كما التقى وفد جامعة الأزهر بالسيد مراد جاتين، نائب رئيس جمهورية تتارستان لمبادرة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي بجمهورية تتارستان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جامعة الأزهر ومركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي والمؤسسات العلمية والتنموية في جمهورية تتارستان، وروسيا الاتحادية وفتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات التعليم والبحث العلمي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والتبادل الأكاديمي والثقافي.

وأكد الأستاذ الدكتور ياسر حلمي مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي أن مشاركة جامعة الأزهر في هذه الفعاليات تعكس حرص الجامعة على الانتقال بالشراكات الدولية من إطار التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية قائمة على نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية المشتركة، مشيرًا إلى أن مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي يعمل على تعزيز الحضور الدولي لجامعة الأزهر، وتوسيع شبكة شركائها الأكاديميين، والإفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم والبحث العلمي، بما يرسخ مكانة الأزهر الشريف العلمية دوليًا.

وتأتي الزيارة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة.

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