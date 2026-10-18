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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للرجال فقط .. سحب تشغيلة دواء شهير | تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
عبدالصمد ماهر

 في إطار دورها التوعوي والتثقيفي ، حذرت هيئة الدواء المصرية ،  في منشوراً لها حمل رقم «93 » لعام 2026 ، من تشغيلة   لدواء شهير  للرجال فقط ، حيث يعالج تضخم البروستاتا ويساعد في تحسين أعراض التضخم الحميد . 

 وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن التشغيلات التي تم التحذير منها لدواء يحمل إسم « CIALIS 20 MG »  تشغيلات تحمل أرقام « D899702 و D872150 وD877734 » . 

سبب التحذير 

 أكدت الهيئة ، أنه تم رصد تداول عبوات مقلدة من الصنف طبقا لإفادة  شركة اخناتون -مستوردة المستحضر- حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور . 

  ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة

ووجهت هيئة الدواء المصرية ، سرعة  ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفات من المستحضر المغشوش ، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال  بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة . 


وأكدت الهيئة ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا  ينطبق على تداول المستحضر ككل . 

استخدمات الدواء 

 •  يُأخذ قرص بتركيز 20 ملغ عند الحاجة، قبل ممارسة العلاقة الحميمة بحوالي 30 دقيقة.
• مدة المفعول: يستمر مفعول الجرعة في الجسم حتى 36 ساعة، مما يتيح مرونة كبيرة في التوقيت.
• تضخم البروستاتا الحميد (BPH): يُستخدم أحيانًا بجرعات أقل ومنتظمة (مثل 5 ملغ يومياً) لتحسين أعراض التضخم وتدفق البول.
• ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي: تُستخدم جرعات أعلى تحت الإشراف الطبي المباشر.

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