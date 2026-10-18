للرجال فقط .. سحب تشغيلة دواء شهير | تفاصيل

في إطار دورها التوعوي والتثقيفي ، حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشوراً لها حمل رقم «93 » لعام 2026 ، من تشغيلة لدواء شهير للرجال فقط ، حيث يعالج تضخم البروستاتا ويساعد في تحسين أعراض التضخم الحميد .

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن التشغيلات التي تم التحذير منها لدواء يحمل إسم « CIALIS 20 MG » تشغيلات تحمل أرقام « D899702 و D872150 وD877734 » .

سبب التحذير

أكدت الهيئة ، أنه تم رصد تداول عبوات مقلدة من الصنف طبقا لإفادة شركة اخناتون -مستوردة المستحضر- حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور .

ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة

ووجهت هيئة الدواء المصرية ، سرعة ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفات من المستحضر المغشوش ، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة .



وأكدت الهيئة ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر ككل .

استخدمات الدواء

• يُأخذ قرص بتركيز 20 ملغ عند الحاجة، قبل ممارسة العلاقة الحميمة بحوالي 30 دقيقة.

• مدة المفعول: يستمر مفعول الجرعة في الجسم حتى 36 ساعة، مما يتيح مرونة كبيرة في التوقيت.

• تضخم البروستاتا الحميد (BPH): يُستخدم أحيانًا بجرعات أقل ومنتظمة (مثل 5 ملغ يومياً) لتحسين أعراض التضخم وتدفق البول.

• ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي: تُستخدم جرعات أعلى تحت الإشراف الطبي المباشر.