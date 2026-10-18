8 فرق فنية تشارك في مهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل

انطلقت فعاليات المهرجان الفني لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في أسوان، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، في احتفالية تجمع بين التراث والفنون الشعبية المصرية.

وقال يوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، إن المهرجان يشهد مشاركة 8 فرق فنية، منها 6 فرق من خارج المحافظة، إلى جانب فرقتي أسوان للفنون الشعبية وتوشكى للفنون التلقائية.

وأوضح أن العروض تستمر لمدة 3 أيام في مدن ومراكز أسوان، على أن تنتقل الفرق إلى أبو سمبل يوم 21 أكتوبر، لتقدم عروضًا مسائية في ساحة المعبد وساحة السوق، تليها عروض صباحية يوم 22 أكتوبر بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس.

وأشار محمود إلى أن الظاهرة تجذب سنويًا ما بين 4 آلاف و6 آلاف سائح، مؤكدًا أن المهرجان يسهم في الترويج السياحي لأسوان، من خلال تنوع الفنون الشعبية التي تعكس تراث المحافظات المصرية المختلفة.

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