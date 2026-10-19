دعاء الرزق والتوفيق.. احرص عليه بيقين بعد كل صلاة

دعاء الرزق والتوفيق .. الرزق نعمة من نعم الله الواسعة التي تشمل المال والعمل والصحة والذرية والعلاقات الطيبة، ومن أجل ذلك يلجأ العبد لربه داعيًا أن يرزقه من واسع فضله، ويمنّ عليه بالخيرات في كل أمور حياته.

وتُعد أدعية الرزق من أكثر ما يتقرب به المسلم إلى الله طمعًا في التيسير والبركة، خاصة في الأوقات التي يشتد فيها الحاجه ويضيق فيها الحال، وفيما يلي مجموعة من أفضل أدعية الرزق والتوفيق التي يُستحب ترديدها:

دعاء الرزق في العمل

اللهم ارزقني العمل الحلال والرزق الحلال والسعادة الأبدية.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا.

اللهم اغمرني في خيرك الواسع.

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ارزقني التوفيق في عملي، وسعة في رزقي، وبركة في مالي.

اللهم يا حنان يا منان، ارزقنا السعادة والرضا، وفرّج عنا الكروب، وارزقنا من أوسع الأبواب.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الرزق

اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها، وتغنينا به عن أهلها، ويكون بلاغًا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، أنت العلي العظيم.

اللهم املأ قلوبنا بحمدك، واكتب في قلوبنا لك ودًّا، وأمدَّنا من فضلك في الرزق مدًّا، ولا تسلّط علينا من أهل السوء أحدًا يا رب العالمين.

اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

اللهم ارزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منّة عليّ، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالاً لما تريد، أسألك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمّني من أمر الدنيا والآخرة.

اللهم ارزقنا السعادة والستر، والتوفيق والسداد في الأقوال، والرشاد في الأفعال يا رب العالمين.

اللهم إنّا عبادك، قد ضاقت بنا الأسباب، وأغلقت دوننا الأبواب، وزاد بنا الضيق، نسألك الفرج القريب، وأنت المرجوّ سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دُعِيَ أجاب، يا كريم يا وهّاب، اشرح صدورنا، ووفّقنا إلى رضاك يا رب العالمين.

دعاء الرزق والتوفيق

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرّج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أُظلم.

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم.

اللهم وأنت ربي، ولك العلم بما في قلبي، ارزقني نيتي من المال والبنون، والتعزيز والتوفيق، والصراط المستقيم.

اللهم ارزقني رزقًا لم أتوقعه، وخيرًا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائمًا، وهب لي ما أريد.

يا الله، ارزقني المال الحلال، الحمد لله على نعمك التي لا تُعد ولا تُحصى، يا الله ارزقني أرزاقًا دائمة وسعادة في الدنيا والآخرة.

يا الله، ارزقني راحة البال والكثير من المال، يا الله ارزقني من واسع فضلك، يا حي يا قيوم.

دعاء الرزق المستجاب

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر.

اللهم صلّ على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.