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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول بالبورصة احتفالا بالأسبوع العالمي للمستثمر

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية احتفالا بالأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بحضور عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد الوزير أن نشر الثقافة المالية والاستثمارية والتصديرية وتمكين الشباب من المشاركة في النشاط الاقتصادي محور رئيسي لدعم التنمية، وأن تحقيق ذلك يتطلب تكامل جهود التوعية مع تطوير الأطر التنظيمية وتوظيف التكنولوجيا.

وأشاد الدكتور محمد فريد بجهود البورصة في نشر الثقافة المالية، مشيرا إلى أن التعديلات التنظيمية وفق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت فرصا أوسع لمشاركة من هم دون 21 عاما في سوق المال. 

وشدد على ضرورة حماية المستثمرين الجدد من الممارسات الضارة، وتعزيز التعاون بين البورصة والهيئة والجامعات لبناء رأس المال البشري.

وعلى صعيد التصدير، أكد الوزير أهمية تعريف الشباب باتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر، وما تتيحه من مزايا تفضيلية لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب قواعد المنشأ والمتطلبات التنظيمية للتصدير. 

وأوضح أن التوعية بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتركيا تدعم توسع الشركات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين، داعيا إلى التعاون مع الجامعات لتعريف الطلاب بفرص العمل في الشركات المصدرة.

توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأشار الوزير إلى أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعزز الصادرات السلعية والخدمية، لافتا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية بلغت 48 مليار دولار بنهاية عام 2025. وأكد أهمية تطوير حلول تكنولوجية تمكن الشركات من تحديد الأسواق المستهدفة والفرص التصديرية والإلمام بقواعد المنشأ والمعايير المطلوبة، مستعرضا دور مبادرات تكنولوجيا التجارة (TradeTech)، ومنها TradeTech Sandbox، في تحفيز الشباب على ابتكار حلول تيسر النفاذ إلى الأسواق الدولية.

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