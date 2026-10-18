حسام غالي: محمد هاني أهلاوي واتربى في النادي وأتمنى ألا يرحل

تحدث حسام غالي لاعب الأهلي السابق عن مستقبل محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، ورغبته في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، معربًا عن أمنيته في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده بما يرضي اللاعب والنادي.

وقال حسام غالي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد هاني ينتمي إلى الأهلي منذ الصغر، وتربى داخل النادي ولم يلعب لأي فريق آخر طوال مسيرته، مؤكدًا أن اللاعب يتمنى الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال.

وأضاف غالي أن محمد هاني يُعد أحد قادة الفريق، مشيرًا إلى أنه يتمنى له التوفيق في مفاوضات التجديد، والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، سواء اللاعب أو إدارة النادي.

واختتم حسام غالي تصريحاته بالتأكيد على رغبته في استمرار محمد هاني داخل الأهلي، قائلًا إنه يتمنى ألا يرحل اللاعب عن النادي، في ظل ارتباطه الكبير بالقلعة الحمراء.

الأهلي يفوز على كيتارا في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية

في سياق آخر، حقق النادي الأهلي الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم الفريق الأوغندي بهدف عكس سير اللقاء في الدقيقة 32، عن طريق قذافي وهاب، قبل أن ينجح عمر الساعي في إدراك التعادل للأهلي بالدقيقة 67، بتسديدة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 82، من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح أكرم توفيق، ليمنح الفريق الأحمر الأفضلية قبل مواجهة الإياب.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الإياب

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتأكيد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.