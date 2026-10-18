هاني رمزي يثير الجدل بتصريحاته عن تقديم دور مثـ.لي: «مفيش عندي مشاكل»

كشف الفنان هاني رمزي عن موقفه من تقديم الأدوار الجريئة والشخصيات المختلفة عن الأدوار التي اعتاد تقديمها، مؤكدًا أنه لا يمانع تجسيد أي شخصية طالما أن الدور جيد ومناسب فنيًا.

هاني رمزي يتحدث عن تقديم دور مثلي

وقال هاني رمزي، خلال لقائه ببرنامج «مساحة خاصة»، إنه لا يمانع تقديم دور لشخصية مثـ.لية إذا كان الدور جيدًا، موضحًا أن طبيعة عمله تفرض عليه القدرة على تجسيد مختلف الشخصيات.

وأضاف: «أقبل أقدم دور مثـ.لي، لو الدور حلو أمثل أي دور، إيه المشكلة؟ أنا ممثل، أنا معنديش أي مشاكل خالص، المفروض أقوم بكل الأدوار».

وتابع حديثه مؤكدًا أنه لا يضع قيودًا مسبقة على طبيعة الشخصيات التي يجسدها، قائلًا: «الدور حلو أعمله، تقولي مشهد خارج أو لأ، معنديش مشاكل».

هاني رمزي: الخجل انكسر أمام الكاميرا وعلى خشبة المسرح

وتطرق هاني رمزي خلال اللقاء إلى تجربته مع التمثيل والتغلب على الخجل، مشيرًا إلى أن التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية كان نقطة مهمة في تكوينه الفني.

وأوضح أنه منذ دخوله المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ يتخلص من الخجل أمام الكاميرا وعلى خشبة المسرح، وهو ما ساعده على التعامل مع متطلبات مهنة التمثيل وتجسيد الشخصيات المختلفة.