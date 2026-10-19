قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار على هذه المحافظات
بوتين يقترح لقاء ثلاثيا مع ترامب والرئيس الصيني الشهر المقبل لبحث أزمة أوكرانيا
أمريكا تحذر الاتحاد الأوروبي من رد فعل مدمر على خطط استخدام طيف الأقمار الصناعية
وكيل نقابة الأطباء البيطريين سابقا: القرود الطليقة خطر.. تنقل السعار وفيروس إيبولا
البت في التظلم خلال 30 يوما .. القانون يحدد آليات تسوية منازعات المستثمرين مع الجهات الحكومية
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف عن 5 شروط يجب تحققها
انطلقت من تل أبيب.. هبوط اضطراري لطائرة نمساوية في بلغاريا بسبب جسم مشبوه
معجزة اسمها هدى| ولدت بالعظم الزجاجي وبتر نصف جسدها.. تعيش برئة واحدة وتربي طفلين ببيع المناديل
اتحاد الكرة يرد على الزمالك بشأن تسجيلات الـVAR بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة
تبرير الإصابة ومنافسة أسترالية.. وائل رياض يكشف كواليس استدعاء لاعب برايتون لمنتخب الشباب
اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مناقشة شاهد واستجواب 3 متهمين في محاكمة 90 بالانضمام لخلية الدعم المالي.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، مناقشة شاهد واستجواب 3 متهمين في محاكمة 90 متهما بتهمة الانضمام لخلية الدعم المالي، في القضية رقم 7434 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 185 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام بعض المتهمين من العشرين وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم باغراضها ووجه لجميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 90 متهما خلية الدعم المالي إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ناصر منسي

إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور

اسعار السبائك الذهب اليوم

تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة

. خبيرة فلك تحذر من تصعيد محتمل في أوروبا

خبيرة فلك تفجر مفاجأة عن احتجاجات أوروبا.. تفاصيل

حسام عبد المجيد

500 ألف دولار.. الأهلي يخطط لضم مدافع الزمالك السابق من لودوجوريتس البلغاري

ترشيحاتنا

أرشيفية

عراقجي يتحدى نتنياهو: إيران خرجت أقوى.. هل تريد تجربة حظك مجددا؟

أرشيفي

إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

رئيس الوزراء الكندي

كارني: كندا لن تتخلى عن أسر ضحايا ومصابي حريق قاعدة واينرايت العسكرية

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد