إقبال كبير على الجناح المصري في معرض «TTG Travel Experience 2026» بإيطاليا

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي «TTG Travel Experience 2026»، الذي أُقيم بمدينة ريميني الإيطالية، ويُعد أحد أبرز المعارض السياحية التي تجمع كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران وصناع القرار بالقطاع السياحي في السوق الإيطالي.

المعرض السياحي الدولي «TTG Travel Experience 2026»

وقد افتتح الجناح المصري الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وعماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وهادي ماهر عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندسة نادية المهدي عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية المشاركة في المعرض.

وشهد الجناح المصري، منذ اليوم الأول للمعرض، إقبالًا كبيرًا من الزائرين، الذين أبدوا اهتمامًا بالتعرف على المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد المصري، والبرامج والتجارب السياحية التي يقدمها.

وعلى هامش المشاركة في المعرض، عقد الدكتور أحمد يوسف عددًا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران بالسوق الإيطالي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر.

كما تم استعراض مؤشرات النمو التي شهدتها الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي خلال العام الماضي، واستمرار هذا النمو خلال العام الجاري، إلى جانب مناقشة فرص تنويع البرامج السياحية المطروحة بالسوق الإيطالي، والتوسع في الترويج للوجهات والتجارب السياحية الجديدة في مصر.

وفي هذا الإطار، تم بحث إمكانية إدراج منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة ضمن البرامج السياحية، إلى جانب رحلات استكشاف الصحراء المصرية والواحات، ولا سيما سيوة والفيوم، بالإضافة إلى الزيارات الثقافية للمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تناولت المناقشات فرص تصميم برامج سياحية تجمع بين أكثر من وجهة سياحية داخل مصر خلال الرحلة الواحدة، بما يسهم في إثراء تجربة السائح وإتاحة الفرصة أمامه للاستمتاع بتنوع الأنماط والمنتجات السياحية المصرية، خاصة في ضوء التطور الذي تشهده شبكة الطرق ووسائل النقل، والذي أسهم في تسهيل الانتقال بين المدن والوجهات السياحية المختلفة.

جدير بالذكر أن الوزارة شاركت في المعرض، هذا العام، بجناح تبلغ مساحته 300 متر مربع، ضم 32 عارضًا يمثلون 17 شركة سياحة و15 منشأة فندقية.

وقد تضمن الجناح شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي تسلط الضوء على تنوع المقومات والوجهات السياحية المصرية، وما تقدمه من تجارب تلبي اهتمامات مختلف السائحين، بالإضافة إلى تخصيص مساحة لتقديم عدد من الأنشطة الفنية والتراثية للجمهور؛ مجانًا طوال أيام المعرض، من بينها العزف على آلة الهارب والرسم بالحناء.