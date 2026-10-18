متحدث القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ 1326 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات الحوثيين خلال 24 ساعة

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1326 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات الحوثيين وتحصيناتهم خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشف متحدث القوات المسلحة اليمنية عن توسيع نطاق العمليات الهجومية ضمن عملية فجر اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية، متابعا: "قواتنا طورت هجومها في الجبهة الشرقية غرب مأرب باتجاه الأهداف المقررة".

وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي والمسير يواصل إسناد محاور التقدم وضرب تعزيزات الحوثيين.

وأشار متحدث القوات المسلحة اليمنية إلى أن الاستهدافات أسفرت وفق الحصر الأولي عن تحييد نحو 370 عنصرا من الحوثيين، وتدمير وإعطاب عشرات الآليات والوسائل العسكرية التابعة للحوثيين.