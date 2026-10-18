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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إينوجو رينجرز يهزم مولودية الجزائر بثنائية ويصعب مهمته في دوري أبطال إفريقيا

إينوجو رينجرز ضد مولودية الجزائر
إينوجو رينجرز ضد مولودية الجزائر
حسن العمدة

حقق فريق إينوجو رينجرز النيجيري فوزًا مهمًا على ضيفه مولودية الجزائر بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب «إم كي أو أبيولا» في نيجيريا.

وشهدت المباراة نقطة تحول مؤثرة في الدقيقة 51، بعدما تعرض لاعب مولودية الجزائر بن حوة للطرد إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل الفريق الجزائري اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف منافسهم خلال الدقائق الأخيرة، ونجحوا في تسجيل هدفين متتاليين، حيث افتتح كينيث إيغبوكي التسجيل في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف جيمس إيمو الهدف الثاني في الدقيقة 87، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.

وبهذه النتيجة، أصبحت مهمة مولودية الجزائر أكثر صعوبة، إذ يحتاج الفريق إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل في لقاء العودة لحسم التأهل، في ظل سعيه لتعويض خسارة الذهاب وانتزاع بطاقة العبور إلى دور المجموعات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، على ملعب مولودية الجزائر ووسط جماهيره، في مواجهة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

إينوجو رينجرز مولودية الجزائر دوري أبطال إفريقيا

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