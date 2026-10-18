باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية قبل موقعة برشلونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، إصابة ظهيره الأيسر نونو مينديز، وتأكد غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع بعد تعرضه لتمزق في الفخذ الأيسر.

وكان اللاعب الدولي البرتغالي قد غادر أرض الملعب في الدقيقة 53 خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على ستراسبورج بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الفرنسي أمس السبت.

وتعد هذه الإصابة ضربة موجعة لمدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي؛ إذ كان من المتوقع أن يتولى مينديز مهمة مراقبة نجم برشلونة الصاعد لامين يامال في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويلعب يامال، البالغ من العمر 19 عامًا، على الجناح الأيمن وغالبًا ما يتوغل نحو العمق.

وقد سجل يامال تسعة أهداف هذا الموسم مع برشلونة، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الـ11 التي خاضها حتى الآن في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما يقدم اللاعب أداءً استثنائياً مع المنتخب الإسباني.

ومن المرجح أن يشارك الظهير الأيسر الفرنسي المخضرم لوكاس دين أساسيًا في المباراة التي ستقام على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.