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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اجتماعات مكثفة في اختتام أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.. تفاصيل

المنظمة
المنظمة
محمود زيدان

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن البيان الختامي للدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لم يُعلن حتى الآن، رغم الاجتماعات المكثفة التي شهدتها العاصمة العراقية على مدار الساعات الماضية، في إطار المشاورات الرامية إلى التوافق بشأن مخرجات الدورة.

وأوضحت التميمي خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الوفود المشاركة عقدت اجتماعات مكثفة منذ أمس، إلى جانب لقاءات ثنائية واجتماعات مغلقة استمرت حتى دقائق قبل بدء المداخلة، بهدف بحث التفاهمات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، في ظل التطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه دول المنطقة الأعضاء في المنظمة.

وأضافت أن المناقشات تركز على التوصل إلى آليات مشتركة للتعامل مع القضايا الإقليمية الراهنة، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في بلورة رؤية توافقية بشأن الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة.

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن العراق كان قد تقدم بورقة وصفها بأنها «تفاهمية» أو «مفاهيمية»، تتضمن رؤية بغداد لتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير آليات العمل داخل منظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز دور المنظمة في التعامل مع التحديات المشتركة.

أخبار توك شو منظمة التعاون الإسلامي الخليج

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