نظمت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الورشة السابعة عشرة ضمن سلسلة ورش تعزيز الوعي الدولي، وتناولت العلاقات المصرية الإندونيسية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس.

الأعلى للشئون الإسلامية ينظم ورشة عن العلاقات المصرية الإندونيسية

واستضافت الورشة الدكتور مصطفى زهران، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، الذي استعرض عددًا من القضايا المرتبطة بالعلاقات الدولية، ومحددات التفاعل بين الدول والشعوب، وسبل تعزيز التواصل والتعاون في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية.

حضر الورشة الدكتور جلال غانم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد أمين سلطان، مدير عام العلاقات الإسلامية، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة.

وتأتي الورشة ضمن جهود الإدارة لبناء وعي مؤسسي بالقضايا الدولية، وتنمية قدرات المشاركين على فهم التحولات الإقليمية والدولية وتحليلها، بما يدعم رسالة المجلس في تعزيز التواصل الحضاري وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والتعاون بين الشعوب والدول.