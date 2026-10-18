طارق العكاري: التعاون المصري السعودي يدعم أمن البحر الأحمر

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاقتصاد العسكري، أن التعاون المصري السعودي قد يركز على الاستطلاع والمراقبة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

دور مصر والسعودية في تأمين البحر الأحمر

وأوضح العكاري، خلال مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن تأمين البحر الأحمر يمثل ضرورة استراتيجية، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول المطلة عليه يواجه تحديات تتعلق بقدراتها العسكرية أو أوضاعها السياسية الداخلية.

وأضاف أن مصر والسعودية تمتلكان جيوشًا قادرة على الإسهام في تأمين المنطقة، معتبرًا أن حماية الملاحة البحرية تمثل مسؤولية تفرضها طبيعة التحديات المحيطة بالبحر الأحمر وأهميته الاستراتيجية.

الدعم المصري يعزز القدرات السعودية

وأشار إلى أن الدعم المصري للمملكة العربية السعودية من شأنه تعزيز مركزها العسكري والتقني والاستراتيجي والتفاوضي، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وأوضح أن طبيعة أي مهمة تتعلق بالدعم العسكري تخضع لقرارات مجلس الدفاع الوطني، وفقًا لما ينظمه الدستور المصري، موضحًا أن هذه المهام ترتبط بمدة زمنية وأهداف محددة، إلى جانب وجود آليات لمراجعة الدعم وتقييم جدواه.

وشدد العكاري على أهمية تحديد طبيعة المهام وأهدافها وآليات تنفيذها، بما يضمن وضوح نطاق المشاركة وتقييم نتائجها وفقًا للمتطلبات الاستراتيجية.

وأوضح العكاري أن أوجه الدعم المصري المحتملة قد تشمل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وتقديم الدعم اللوجستي والطبي، فضلًا عن إخلاء المصابين وتأمين عمليات إخلاء المنشآت عند الحاجة.

وأكد أن هذه المجالات تمثل، صورًا محتملة للتعاون بين البلدين، بما يتناسب مع طبيعة التحديات الأمنية ومتطلبات حماية الملاحة البحرية في المنطقة.