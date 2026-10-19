تراثنا حي ورشة فنية بمتحف شرم الشيخ لتعزيز الهوية الثقافية بسيناء

نظم متحف شرم الشيخ ورشة فنية تحت عنوان تراثنا حي، لتعزيز الوعي بالتراث السيناوي وذلك في إطار صون التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالهوية الثقافية بسيناء لدى الأطفال.

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة الفنية تضمنت العديد من الأنشطة للتعرف على الزخارف السيناوية، بالإضافة إلى رسم لوحات فنية للتعبير عن الحياة السيناوية.

متحف شرم الشيخ



تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.