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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية مدينة نصر الثانية لـ 5 نوفمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الثانية، في القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 1654 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 5 نوفمبر المقبل، لمناقشة اللجنة الثلاثية التي أعدت تقرير الصحة النفسية الخاص بمتهم بالقضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2013، وحتي 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 7 متهمين خلية مدينة نصر إرهاب

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