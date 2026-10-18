عبد المنعم إمام: مصر والسعودية ركيزتان للأمن القومي العربي.. وجيشنا لا يعتدي على أحد

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، مشيرًا إلى أن التوافق الاستراتيجي بين البلدين يمثل أهمية كبيرة للأمة العربية.

وقال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الجيش المصري جيش وطني شريف لا يعتدي على أحد، مؤكدًا أن المنطقة تمر بلحظة مهمة تتعلق بالأمن القومي العربي، وهو ما يستدعي دراسة مختلف التطورات والتعامل معها بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

وأشار رئيس حزب العدل ، إلى أهمية اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عُقد اليوم، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المطروحة من جانب النواب، قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتطورات الراهنة.

وتابع أن مناقشات النواب تركز على أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، إلى جانب طرح عدد من الاستفسارات بشأن طبيعة العملية المحتملة وآليات الدعم الذي يمكن تقديمه للسعودية.

تكوين رؤية متكاملة

وشدد إمام على أهمية وضوح جميع التفاصيل المرتبطة بالتحركات المطروحة، بما يتيح للنواب تكوين رؤية متكاملة حول أبعاد الموقف وانعكاساته على الأمن القومي والعلاقات