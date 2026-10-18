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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريمة عوض: اعتداءات المستوطنين تمتد إلى الدبلوماسيين الأوروبيين في الضفة الغربية

كريمة عوض: اعتداءات المستوطنين تمتد إلى الدبلوماسيين الأوروبيين في الضفة الغربية
كريمة عوض: اعتداءات المستوطنين تمتد إلى الدبلوماسيين الأوروبيين في الضفة الغربية
شيماء جمال

أكدت الإعلامية كريمة عوض أن الحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، من غزة وهرمز إلى نجران، لا تزال تداعياتها مستمرة، مشيرة إلى أن الملفات المفتوحة تشبه الجروح التي لم تلتئم، فيما تزيد الروايات المتضاربة حول الأحداث من حالة التشويش لدى الرأي العام العالمي.

وأوضحت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المستجدات في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكشف استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون، لافتة إلى أنها تحدثت في اليوم السابق عن الدماء التي سالت في بساتين الزيتون جراء هجمات المستوطنين على الفلسطينيين الذين يحاولون جمع ما تبقى من محاصيل أراضيهم، بعدما تعرضت أجزاء كبيرة منها للحرق والسرقة والتجريف.

وأضافت كريمة عوض أن الاعتداءات لم تعد تقتصر على الفلسطينيين، إذ تعرضت صحفية أمريكية تعمل في صحيفة «واشنطن بوست» لإصابات بالغة جراء اعتداء المستوطنين عليها، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية في يديها، مشيرة إلى أن هذه الواقعة دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بوقف عنف المستوطنين، كما خرج السفير الأمريكي لدى إسرائيل، هاكابي، المعروف بتأييده لإسرائيل، مطالبًا السلطات بوقف اعتداءات المستوطنين.

وأوضحت كريمة عوض أن الاعتداءات امتدت أيضًا إلى دبلوماسيين أوروبيين، بعدما هاجم مستوطنون سيارات تابعة لهم أثناء جولة لتفقد الأوضاع في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، من بينهم رئيس بلدية فرنسية، مؤكدة أن الواقعة دفعت الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية إلى المطالبة بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.

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