باسم مرسي يثير غضب جماهير الاهلي بشان زيزو ورواتب لاعبي القلعة الحمراء

انتقد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، إدارة النادي الأهلي بسبب بعض القرارات المتعلقة بالتعاقدات وسياسة الرواتب داخل الفريق، مشيرًا إلى أن صفقة أحمد سيد زيزو أثارت تساؤلات بشأن المقابل المالي الذي تحمله النادي لضمه وتأثيره على هيكل الرواتب.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي تعاقد مع أحمد سيد زيزو مقابل 100 مليون جنيه، معتبرًا أن هذه الصفقة تسببت في إفساد سقف الرواتب داخل الفريق.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن زيزو خاض 19 مباراة، ولم يسجل سوى هدف واحد، مستشهدًا بهذه الأرقام في إطار انتقاده للمقابل المالي الذي حصل عليه اللاعب.

وتطرق باسم مرسي إلى سياسة الرواتب داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي اتجه إلى خفض سقف الرواتب، كما تحدث عن ترحيل محمود حسن تريزيجيه، الذي وصفه بأنه أفضل لاعب، في إشارة إلى ما يراه تناقضًا في طريقة تعامل الإدارة مع ملف التعاقدات ورواتب اللاعبين.

واختتم باسم مرسي تصريحاته بالتأكيد على احترامه للنادي الأهلي، رغم انتقاداته للقرارات الإدارية المتعلقة بالتعاقدات والرواتب، مشددًا على أن حديثه يركز على تقييم سياسة إدارة الفريق في هذا الملف.