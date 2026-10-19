باسم مرسي: أيمن حفني أكثر موهبة من إمام عاشور.. ودويدار أفضل من وائل جمعة

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أن أيمن حفني يمتلك موهبة أكبر من إمام عاشور، مشيدًا بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها لاعب القلعة البيضاء السابق، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح.

وقال باسم مرسي، خلال ظهوره في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن أيمن حفني يتفوق من وجهة نظره على إمام عاشور من حيث الموهبة، في مقارنة بين قدرات اللاعبين وإمكاناتهما الفنية داخل الملعب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن أحمد دويدار يمتلك مهارات وموهبة تفوقان ما يراه لدى وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، معبرًا عن وجهة نظره في المقارنة بين اللاعبين.

وتأتي تصريحات باسم مرسي في إطار المقارنات الفنية بين نجوم الكرة المصرية، وهي المقارنات التي تثير عادةً تفاعلًا واسعًا بين جماهير الأهلي والزمالك، في ظل اختلاف الآراء حول إمكانات اللاعبين وما قدموه خلال مسيرتهم الكروية.