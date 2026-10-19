باسم مرسي: متعب أفضل مني.. كنت بتعلم منه والعين ما تعلاش على الحاجب

أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بقدرات عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مؤكدًا أنه يتفوق عليه، وأنه كان أحد أبرز قدوته في عالم كرة القدم خلال سنوات طفولته.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن عماد متعب أفضل منه، مشيرًا إلى أنه كان يتعلم منه عندما كان صغيرًا، ويعتبره نموذجًا يُحتذى به في مركز المهاجم.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه لا يستطيع التقليل من قيمة متعب أو إنكار مكانته، مستخدمًا المثل الشعبي «العين ما تعلاش على الحاجب»، تعبيرًا عن تقديره الكبير له واحترامه لمسيرته الكروية.