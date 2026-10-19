سعر بلايستيشن 6 المنتظر سيتجاوز حاجز الـ 1000 دولار

يبدو أن الجيل القادم من أجهزة الألعاب المنزلية سيكون حكراً على الأثرياء فقط، حيث كشفت تسريبات جديدة أن سعر جهاز "بلايستيشن 6" المنتظر من شركة سوني سيتخطى حاجز الألف دولار أمريكي.

أسعار القطع الداخلية تشتعل

وبحسب تقرير نشره موقع "دبليو سي سي إف تك" التقني، يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الجنوني إلى الزيادة الكبيرة في أسعار القطع الداخلية للجهاز.

فقد أكد مسرب الأخبار الموثوق "KeplerL2" أن تكلفة تصنيع الذاكرة العشوائية (الرام) ووحدة التخزين السريعة (SSD) وحدها وصلت إلى أكثر من 680 دولاراً.

ويعتبر هذا الرقم ضخماً جداً، بل إنه يتجاوز سعر جهاز بلايستيشن 5 الحالي بالكامل، وذلك قبل حتى إضافة أسعار باقي المكونات الأساسية مثل المعالج الرئيسي وبطاقة الرسوميات والهيكل الخارجي.

ذاكرة عملاقة وألعاب رقمية فقط

وأوضح التقرير أن هذه التكلفة المرتفعة تشير بوضوح إلى المواصفات الخارقة التي تخطط سوني لتقديمها.

فبناءً على هذه الأسعار، من المتوقع أن يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية ضخمة تبلغ 32 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت لتستوعب الألعاب الحديثة ذات الأحجام الكبيرة.

وهناك تسريبات أخرى تشير إلى خيار بذاكرة 40 جيجابايت ومساحة 1 تيرابايت، ومن المرجح جداً أن تصدر الشركة هذا الجهاز بنسخة رقمية فقط بدون محرك أقراص، تماشياً مع خططها لوقف إنتاج الأسطوانات المدمجة في بداية عام 2028.

موعد الإطلاق وتأثير السعر على المبيعات

ورغم هذه التحديات الصعبة في السوق، أكد التقرير أن شركة سوني ما زالت تخطط لإطلاق الجهاز أواخر عام 2027 أو بداية 2028 كحد أقصى.

ويرى الخبراء أن هذا السعر المرتفع سيجعل شريحة كبيرة من اللاعبين عاجزة عن شراء الجهاز في يوم إطلاقه الأول، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في المبيعات مقارنة بالأجيال السابقة.

ولهذا السبب، ستحتاج سوني للاستمرار في دعم جهاز بلايستيشن 5 الحالي وإصدار ألعاب جديدة له لفترة طويلة جداً، لتلبية احتياجات اللاعبين الذين لن يتمكنوا من الترقية للجهاز الجديد.