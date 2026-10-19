الأهلي: القيمة التجارية لتريزيجيه غطت جزءا كبيرا من تعاقده

كشف أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل مساهمة شركة الكرة في جزء من راتب محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موضحًا أن القيمة التجارية والإعلانية للاعب ساهمت في تغطية نسبة كبيرة من قيمة تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد حسام عوض، خلال تصريحاته عبر برنامج «الناظر»، إن شركة الكرة بالأهلي كانت مسؤولة عن جزء من راتب تريزيجيه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الكشف عما إذا كان اللاعب يحصل على أكبر راتب في تاريخ النادي، نظرًا لعدم إمكانية الحديث عن رواتب اللاعبين.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي أن تريزيجيه يمتلك قيمة تجارية وإعلانية كبيرة، تظهر من خلال عدد الإعلانات والمشاركات الترويجية وحضوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجانب التجاري للاعب يُعد أحد العوامل التي تحدد القيمة التي يحصل عليها في تعاقده.

وأوضح عوض أن القيمة التجارية والإعلانية تختلف من لاعب إلى آخر، لافتًا إلى أن الاستفادة التسويقية من تريزيجيه ساهمت في تعويض جزء كبير من قيمة عقده مع الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القيمة التجارية والإعلانية لتريزيجيه غطت ما يقرب من 40% من قيمة تعاقده مع النادي الأهلي، معتبرًا أن هذه النسبة تمثل عائدًا كبيرًا في إطار الاستفادة الاقتصادية والتسويقية من نجوم الفريق.