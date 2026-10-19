تطور مفاجئ يقلب الموازين.. إيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نادي الزمالك قرر إيقاف ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لأجل غير مسمى.

ويأتي ذلك قبل مواجهة الزمالك المقبلة أمام بترول أسيوط، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في الوقت الذي يواصل فيه الفريق استعداداته للمباريات المقبلة على المستويين المحلي والقاري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بترول أسيوط يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي على ملعب أماهورو بالعاصمة كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليمنح الزمالك أفضلية قبل مباراة العودة، التي يسعى خلالها الفريق إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.