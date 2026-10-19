قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا نريد صهاينة في بلادنا.. هجوم على إسرائيلية داخل متجر في تركيا
اليابان تسعى لحل النزاع الإقليمي مع روسيا بعد 70 عاما من الإعلان المشترك
7 ضربات في 23 يوما.. الأهلي يفرض هيمنته على الزمالك عبر 4 ألعاب ويصنع تفوقا متعدد الجبهات
لجنة الحكام تحسم موقفها من فيديو تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري
البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية
اليوم.. النواب يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس لدعم السعودية
حرائق الغابات في إندونيسيا تلتهم أكثر من 3 هكتارات وتهدد منازل السكان
مسعود علام: دعوة شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة نداءٌ تاريخي لإنقاذ الشعوب وترسيخ السلام
بعد رد اتحاد الكرة.. الزمالك يشكك في عمل تقنية الفيديو خلال مباراة القمة
كيف حسم الأهلي معركة تجديد محمد هاني دون التراجع عن سياسته المالية؟
توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خبير طاقة يحذر: استمرار إغلاق مضيق هرمز يهدد بأزمة طاقة عالمية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر الدكتور ممدوح سلامة، خبير أسواق الطاقة، من تداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل إمدادات النفط والغاز عبره، مؤكدًا أن استمرار الأزمة قد يبقي أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة، وينعكس على أسعار الوقود والسلع الغذائية ومعدلات التضخم وتكاليف المعيشة في مختلف دول العالم.

وأوضح سلامة أن مضيق هرمز يمثل أحد المحاور الرئيسية لحركة إمدادات الطاقة العالمية، وأن استمرار تعطل الملاحة فيه يفرض ضغوطًا على الأسواق، في ظل صعوبة تعويض الإمدادات المتأثرة بصورة كاملة، وهو ما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

مضيق هرمز.. مفتاح عودة إمدادات الطاقة

وأشار خبير أسواق الطاقة إلى أن عودة حركة شحنات النفط والغاز إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز ترتبط بتطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن التوصل إلى تسوية سياسية ووقف العمليات العسكرية من شأنهما تهيئة الظروف لاستعادة تدفقات الطاقة.

وأضاف أن استمرار تعطل الإمدادات لفترة أطول قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على أسواق النفط والغاز، مع امتداد التأثير إلى قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها النقل والصناعة والغذاء.

أسعار النفط قد تتجاوز 110 دولارات للبرميل

وتوقع ممدوح سلامة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 110 دولارات للبرميل، مع إمكانية وصولها إلى 120 دولارًا، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز وتعطلت الإمدادات لفترة أطول.

وأوضح أن استمرار الأزمة قد يدفع الأسواق إلى التعامل مع نقص أكبر في المعروض، بما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار ويضاعف الأعباء على الدول المستوردة للطاقة.

مخاطر التصعيد تهدد منشآت النفط والغاز

وحذر خبير أسواق الطاقة من أن اتساع نطاق المواجهة العسكرية قد يعرض منشآت النفط والغاز في منطقة الخليج لمخاطر إضافية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات العالمية وزيادة الضغوط على الأسواق.

وأشار إلى أن استمرار التوترات في المنطقة لا يقتصر تأثيره على أسعار النفط فقط، بل قد يمتد إلى أسعار الوقود والسلع والخدمات، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج.

التضخم وتكاليف المعيشة تحت ضغط أزمة الطاقة

وتنعكس الزيادة في أسعار الطاقة على تكاليف تشغيل المصانع ووسائل النقل، فضلًا عن ارتفاع تكلفة إنتاج ونقل العديد من السلع الغذائية، ما قد يضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات.

وبحسب تقديرات خبير أسواق الطاقة، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل عاملًا رئيسيًا في بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يظل استئناف حركة الملاحة والتوصل إلى تسوية سياسية من العوامل المهمة لتخفيف الضغوط على الأسواق العالمية.

الطاقة هرموز اغلاق مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

حالة الطقس

طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

سينتيا خليفة

لا يمثل لبنان ويقدم صورة مشوهة.. سينتيا خليفة تهاجم فيلم لمن يجرؤ بعد عرضه بمهرجان الجونة

مني زكي -غادة عبد الرازق

منى زكي عن غادة عبد الرازق: أستاذة كبيرة وفنانة قوية.. والأخيرة ترد: بحبك

مطلوب عائليًا

مطلوب عائليا يتصدر شباك التذاكر في السينما السعودية

بالصور

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد