انقطاع المياه عن زهراء المعادي بسبب كسر مفاجئ بخط المياه

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200مم بمنطقة زهراء المعادي المغذى لرافع أبو عويقل.



الأمر الذي ترتب عليه انقطاع المياه او ضعفها عن مناطق (الحى السابع – المنطقة الأولى– المنطقة السادسة – المنطقة الثامنة – الحى السادس – الحى الثامن – صقر قريش – مساكن شروق النادي الأهلي – إسكان 6000 بمنشأة ناصر – الطوب الرملي – القطامية – الحى العاشر – منطقة المستثمرين).

وقد قامت الشركة بالدفع بكافة امكانياتها من (مهندسين -فنيين –عمال-معدات) لسرعة نهو اعمال الإصلاح في اسرع وقت ممكن وعودة المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .



وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.

