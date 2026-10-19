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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصالون الوطني للفنون التشكيلية.. تونس ترسخ موعدا سنويا لدعم الإبداع

تونس
تونس
محمود محسن

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن الدورة الثالثة من «الصالون الوطني للفنون التشكيلية» انطلقت يوم السبت، وتستمر لمدة شهر، وتتضمن معرضًا فنيًا يضم أعمالًا لفنانين ومبدعين تونسيين، تشمل اللوحات التشكيلية والمنحوتات.

وأضافت رمضاني أن الصالون، الذي يستضيفه المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، يتضمن برنامجًا موازيًا من اللقاءات والحوارات الثقافية التي تناقش قضايا متنوعة مرتبطة بالفنون التشكيلية، مع اهتمام خاص بالفن المعاصر، الذي لا يزال حضوره محدودًا نسبيًا في تونس.

 فرصة إبراز مواهبهم 

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن المعرض يمثل مساحة لدعم الفنانين التونسيين من مختلف أنحاء البلاد، من الشمال إلى الجنوب، مشيرةً إلى تنوع موضوعات الأعمال المعروضة، التي تتناول البيئة المحيطة بالفنان، مثل البحر، إلى جانب قضايا الحياة العامة، مؤكدةً أن الصالون يتيح للفنانين الشباب فرصة إبراز مواهبهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم.

الصالون الوطني اللوحات التشكيلية المنحوتات تونس البيئة

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