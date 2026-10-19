انتخاب السفيرة ماهي عبد اللطيف لعضوية حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي

أفادت القناة الأولى بإعادة انتخاب السفيرة ماهي عبد اللطيف لعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في خطوة تعكس التحرك الدبلوماسي المصري لتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، إعادة انتخاب السفيرة ماهي عبد اللطيف، بعد حصولها على أعلى عدد من الأصوات ضمن المجموعة العربية، بأغلبية كبيرة، خلال الانتخابات التي عُقدت الأحد على هامش الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.