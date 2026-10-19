السودان يحشد الدعم العربي للتعافي وإعادة الإعمار عبر بوابة الإسكان والتعمير

شاركت المندوبية الدائمة لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية، ممثلةً في الدكتور حسام حسين محمد، مسؤول الملف بالمندوبية، في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي انطلقت يوم الأحد 18 أكتوبر 2026م، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وتستمر أعمالها حتى اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026م، بتنظيم من القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية، ممثلاً في إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث.

وتناقش اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، في مقدمتها تعزيز التعاون العربي في مجالات الإسكان والتعمير والتنمية الحضرية، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بمؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

حشد الدعم العربي لمرحلة التعافي

كما تتناول الاجتماعات سبل تقديم الدعم الفني لدولة فلسطين لتحقيق الإسكان المستدام للمواطن الفلسطيني، ودعم جهود إعادة الإعمار في جمهوريتي اليمن والصومال، فضلاً عن مناقشة مشروعات القرارات والتوصيات المقرر رفعها إلى مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وفي إطار جهود السودان لحشد الدعم العربي لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، تناقش اللجنة طلب جمهورية السودان تقديم الدعم الفني في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بقطاع الإسكان، بما يسهم في تعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية، ويدعم جهود إعادة تأهيل وتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي مشاركة السودان في هذه الاجتماعات في إطار حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة، والاستفادة من الخبرات والتجارب العربية في مجالات الإسكان والتعمير، بما يخدم أولويات البلاد في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.