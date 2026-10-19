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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا التخطيط والاستثمار في لقاء مفتوح مع 150 من طلاب الجامعات حول سوق العمل وريادة الأعمال

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعات المصرية، لمناقشة قضايا سوق العمل وريادة الأعمال، والفرص المتاحة أمام الشباب، ودورهم في تشكيل ملامح المستقبل، وذلك بمشاركة 150 طالبًا من مختلف الجامعات المصرية.

وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين الوزيرين والطلاب، تناول عددًا من الموضوعات حول أهم المهارات التي يجب توافرها لإقامة وإنجاح المشروعات، وأهم القطاعات ومجالات العمل التي تحظى بالأولوية، والتطورات التي يشهدها سوق العمل.

التفكير في المستقبل

وفي بداية الحوار المفتوح، وفي إجابته عن تساؤل حول كيف كان يرى الوزير المستقبل عندما كان طالبًا جامعيًا؛ قال الدكتور أحمد رستم إن التفكير في المستقبل حينها كان يشمله الطموح الذي دفع إلى الدراسة والتعلم واكتساب الخبرات، كما أكد أهمية مواجهة التحديات بروح من التفاؤل والإصرار على تجاوزها، وتكرار المحاولة في تخطي تلك التحديات أكثر من مرة، فبعض التحديات تتطلب تراكم الخبرات حتى نتمكن من تجاوزها وتحقيق أهدافنا، مؤكدًا أن المثابرة والعلم والتفاؤل هي من أهم المقومات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان للوصول إلى أهدافه وتحقيق ما يسعى إليه.

المشروعات ذات رأس مال صغير

وتطرق الحوار إلى تساؤلات الطلاب حول أهم المشروعات التي يمكن أن يعمل عليها الطلاب برأس مال صغير، حيث أوضح الدكتور أحمد رستم أن اختيار المشروع يعتمد على القدرات الذهنية والفكرية والعقلية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التطور الكبير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات والاتصالات، لا سيما المشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن تحديد مشكلة في بيئة العمل أو في أحد المجالات التي تتوافر بها شبكة معلومات، والعمل على إيجاد حل مبسط لها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات، ثم تحويل هذا الحل إلى أداة قابلة للتسويق وتحظى بالطلب، يمثل أحد أبسط وأيسر المسارات لبدء مشروع برأس مال محدود.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن شركة مايكروسوفت كانت من النماذج التي يُستشهد بها في السابق والتي انطلقت من فكرة إلى إمبراطورية ضخمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونصح الدكتور أحمد رستم الطلاب بضرورة الحرص على الدراسة والتعلم المستمر وعدم اليأس، مع العمل على تراكم الخبرات والمهارات قدر المستطاع، لافتًا إلى أهمية الاستثمار في منصات التواصل الاجتماعي في بعض الجوانب التي تسهم ذلك في اكتساب مهارات وخبرات جديدة.

كما ناقش اللقاء القطاعات التي تحظى بالأولوية، والمهارات اللازمة لإقامة المشروعات وإنجاحها، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة؛ وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أحمد رستم أن مجال الحوسبة السحابية (Cloud Computing) تأتي ضمن الموضوعات المهمة التي تحظى باهتمام الحكومة، وتتصدر جانبًا كبيرًا من مناقشات مختلف المؤسسات والجهات الحكومية المعنية، حيث تتم دراسة أبعاد هذا المجال وأشكاله كافة لضمان بناء أسس سليمة للتوسع فيه، رغم التسارع الكبير في تحركات عدد من الدول المجاورة في هذا المجال.

وأضاف أن مصر شهدت إنشاء أول مركز للبيانات بمشاركة القطاع الخاص، باستثمار أوروبي مصري، تم الإعلان عنه منذ نحو شهر، مؤكدًا أن القطاع الخاص بدأ التوجه نحو ذلك المجال الحيوي الذي يتطلب التحرك فيه والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها.

وتابع أن ضمان استدامة مراكز البيانات والتوسع فيها يتطلب توفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها بصورة مستدامة، مشيرًا إلى أن توفير الطاقة يمثل التحدي الأول في هذا المجال.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى تكليف السيد رئيس الجمهورية للحكومة بوضع البرامج والخطط اللازمة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ما يتراوح بين 42% و45% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في محطات الطاقة المتجددة، سواء العاملة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية التخزين الإلكتروني باعتباره مجالًا واعدًا ومهمًا للاستثمار، وأمن المعلومات وما يتطلبه من متطلبات أساسية، من بينها الأمن السيبراني، مشددًا على ضرورة التعامل مع التحديات القائمة والاستفادة من الإمكانات المتاحة، من خلال المزيد من الابتكار لتوسيع الفرص والإمكانات في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، استعرض الوزيران عددًا من النصائح والتوجيهات للشباب، في ضوء خبراتهما العملية، بما يدعم استفادتهم من الفرص المتاحة ويساعدهم على التخطيط لمساراتهم المهنية.

سوق العمل ريادة الأعمال التخطيط التنمية الاقتصادية الاستثمار التجارة الخارجية

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