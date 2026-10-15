وزير التخطيط يستعرض ملامح آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF مع مؤسسة سويد فند

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية «سويد فند» (Swedfund)، وذلك في إطار لقاءات اليوم الثالث من مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بالعاصمة التايلاندية «بانكوك».

وشهد اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك بين مصر والسويد، واستعراض محاور آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يجري العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والسويد، سواء من خلال وجود العديد من الشركات السويدية التي تستثمر في مصر، أو الشراكات التنموية عبر مؤسسة «سويد فند»، أو العلاقات المشتركة بين حكومتي البلدين.

وعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أبرز ملامح آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يجري العمل عليها مع البنك الدولي، في إطار جهود الحكومة لتوسيع نطاق أدوات التمويل المبتكر، وتنويع آليات التمويل، وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال استثماراته في القطاعات المستهدفة.

وأشار إلى الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة «سويد فند» في مجال توفير التمويل طويل الأجل للقطاع الخاص في العديد من القطاعات بمصر، داعيًا المؤسسة إلى تعزيز التعاون في هذا المجال والمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، بما يسهم في حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة، ويعزز جهود التنمية المستدامة في الدولة.