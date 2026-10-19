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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مع احتفاظهم بالمصرية .. السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1552 لسنة 2026 ، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.


بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية


1    السيد/ حسن عيد حسن همام    القليوبية    1/5/1965    الإيطالية
2    السيد/ أحمد السيد أحمد عبد المنعم عبد الحليم    القليوبية    25/6/2007    
3    السيد/ حمزة أحمد سعد سليم عبد الجواد    الفيوم    25/6/2008   
4    السيد/   محمد مصطفى محمد عوض الله حسن    إيطاليا    29/1/2003    
5    السيد/  زياد عبد الرازق إبراهيم الشيخ على    فرنسا    28/7/2005    الفرنسية
6    السيد/ عبد الرحمن مصطفى حسن الششتاوى جاد الله    فرنسا    2/5/2006   
7    السيد/ ريان كريم مصطفى كمال خضر    فرنسا    23/8/2000   
8    السيد/ فارس محمد إمام محمد الشربينى    فرنسا    20/5/2004   
9    السيد/ حسن شهاب حسن عبد الفتاح شريف    السعودية    4/6/2005    التركية
10    السيدة/    ناريمان طارق السيد إبراهيم عيسى    الجيزة    3/3/2002   
11    السيدة/    آية السيد محمد السيد عزام    الجيزة    25/10/1990    الألمانية
12    السيدة/    دهب على عيد على الطاهر    الجيزة    15/7/1979   
13    السيدة/    شيرين حاتم محمد إبراهيم السيد    الجيزة    25/7/1992    
14    السيدة/    سارة رمزى راغب حنا    القاهرة    6/2/1989 
15    السيد/ الحسين أحمد علاء الدين منصور أبو عوف    القاهرة    14/4/1994  
16    السيد/كريم محمد على مصطفى دربالة    السعودية    12/3/1990    
17    السيد/  عمر محمد بهاء على حافظ    الإمارات    7/8/2008    البلغارية
18    السيد/  عبد الكريم سعيد حسين حسن حسين زعرب    فلسطين    28/11/2006    الفلسطينية
19    السيد/ عمر خليل سلامة خليل أبو زيد    القاهرة    1/2/2005  
20    السيدة/    مى أحمد أحمد خليفة    الشرقية    26/1/1995    الهولندية
21    السيد/ أحمد عادل شكرى محمود    الكويت    21/11/1988  

الجنسية الأجنبية الجنسية المصرية وزير الداخلية

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