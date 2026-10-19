اللواء نصر سالم: حماية بلد الحرمين الشريفين مسئولية كل المسلمين

أكد اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، أن حماية المملكة العربية السعودية وبلد الحرمين الشريفين مسؤولية تقع على عاتق المسلمين جميعًا، مشددًا على أهمية التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وقال اللواء نصر سالم، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط بأهمية الحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدًا ضرورة استحضار المواقف التاريخية التي تعكس قوة التضامن العربي في مواجهة الأزمات.

وأشار الخبير العسكري إلى مقولة الملك فيصل الشهيرة: «البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي»، باعتبارها تعبيرًا عن أولوية الإنسان العربي وأهمية التضامن بين الدول العربية في مواجهة التحديات.

وشدد على أن حماية أمن الدول العربية والحفاظ على استقرارها يتطلبان التكاتف والتعاون، بما يسهم في مواجهة المخاطر والحفاظ على أمن الشعوب ومقدراتها.