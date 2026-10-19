شيرين فهمي يكشف سبب رفضه نظر قضية اغتيال هشام بركات

كشف المستشار محمد شيرين فهمي كواليس رفضه نظر قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، موضحًا أن علاقته القوية بالراحل دفعته إلى الإصرار على عدم تولي نظر القضية، قبل بدء جلسات المحاكمة.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن علاقته بالمستشار هشام بركات كانت قوية، وهو ما جعله يفضل عدم نظر القضية المرتبطة باغتياله.

علاقتي بهشام بركات كانت قوية



وأوضح فهمي أنه قبل بدء جلسات المحاكمة، دار نقاش بشأن القاضي الذي سيتولى نظر قضية اغتيال النائب العام الأسبق، مشيرًا إلى أنه طرح عليه الأمر، لكنه أصر على عدم تولي القضية بسبب علاقته الشخصية القوية بالراحل.

وأكد أن ارتباطه بالمستشار هشام بركات جعله يرى أن عدم نظر القضية هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه، تجنبًا لتولي قضية تتعلق بشخص كانت تربطه به علاقة قوية.